Stationsbuurtraad niet tevreden over startnota herinrichting stationsomgeving: "Dit moet véél beter” Michiel Elinckx

04 september 2019

16u33 0 Dilbeek De wijkraad Stationsbuurtraad heeft zijn opmerkingen over de RUP stationsomgeving overgemaakt aan het Dilbeekse gemeentebestuur. Hun mening? De startnota moet veel beter. “De leefbaarheid van de stationsomgeving zal niet verbeteren, maar ernstig verslechteren”, klinkt het.

Via een ruimtelijke uitvoeringsplan wil de gemeente Dilbeek de volledige stationsbuurt herinrichten. In december 2018 werd het startschot gegeven voor het project, met een vergadering in het Saviocentrum. Daarna werd de bevolking bevraagd met onder meer workshops en enquêtes. Studiebureau Plan-Plus bundelde alle plannen en opmerkingen in een startnota. Er werd eveneens een infomarkt georganiseerd om die plannen te verduidelijken. Zo is er sprake van een ondertunneling aan het station, een autoluw stationsplein en een andere bestemming voor het stationsgebouw.

Verstedelijking

De Stationsbuurtraad heeft de startnota onder de loepen genomen. Daaruit vloeiden enkele bezwaren uit. “In de startnota wordt een grote zone voorzien voor de verdichting - een mooi woord voor ‘appartementisering’ - van de stationsbuurt”, zegt Guido Andries, voorzitter van de Stationsbuurtraad. “Het is in strijd met de wens van de buurbewoners, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan én de verkiezingsbeloftes van de meerderheidspartijen. Daarin staat dat ze niet de ambitie hebben om Dilbeek een gemeente van 50.000 inwoners te laten worden. De eis vanuit de Stationsbuurtraad is dan ook duidelijk : qua bouwgronden in het projectgebied moet de situatie hoogstens blijven zoals ze is, dus géén verdichtingszone, appartementen of bijkomende bouwgronden in het gebied. Graag meer groen en recreatie.”

Mobiliteit

Een tweede bezwaar is mobiliteit. “De Stationsbuurtraad pleit voor een verkeersluwe omgeving, met een absolute voorrang voor de zwakke weggebruiker”, aldus Andries. “De verkeersonderzoeken in de startnota zijn onvoldoende representatief. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de impact van de sluiting van het treinstation Groot-Bijgaarden voor alle wegverkeer en het Wolsemproject, waarbij 300 nieuwe wooneenheden gebouwd worden. Het minimaliseren van de mobiliteitsimpact is onaanvaardbaar.”

Lasten en winsten

Een laatste twistpunt is de verdeling van lasten en winsten. Volgens de Stationsbuurtraad komen de kosten en lasten op de schouders van de gemeenschap en de buurt, de winsten voor private ontwikkelaars. “Het RUP stelt belangrijke winsten in het vooruitzicht voor onder meer enkele ontwikkelaars binnen het plangebied”, vindt Andries. “Als er dan toch een verstedelijking komt, is het een absolute vereiste dat de gemeente Dilbeek alles in het werk stelt om een deel van de winsten te laten terugvloeien naar de gemeenschap. Het planproces en de goedkeuring van het RUP moet dan ook voorafgegaan worden aan juridische verbintenissen van de groot-eigenaars om een aanzienlijk deel van de gerealiseerde winsten opnieuw te investeren in het projectgebied.” De opmerkingen werden verstuurd naar het schepencollege. De volledige nota van de Stationsbuurtraad is te vinden op www.stationsbuurtraad.be.