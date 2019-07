Startnota RUP Stationsomgeving nog tot 1 augustus publiekelijk raadpleegbaar Michiel Elinckx

09 juli 2019

12u30 0 Dilbeek De startnota voor het ruimtelijke uitvoeringsplan Stationsomgeving is nog tot 1 augustus raadpleegbaar voor het publiek. De gemeente Dilbeek hield eerder ook al een infomarkt rond het dossier.

Via het RUP wil de gemeente Dilbeek de volledige stationsbuurt herinrichten. Eerder organiseerde het bestuur al workshops, vergaderingen en een infomarkt om inwoners bij de plannen te betrekken. Nog tot en met 1 augustus loopt de publieke raadpleging over de startnota van het RUP en kunnen inwoners hun opmerkingen en suggesties geven.

Charette

“Zodra deze raadpleging is afgelopen, bundelen we alle adviezen en inspraakreacties en starten we de voorbereiding van de ‘charette’”, zegt het studiebureau Plan Plus, die de leiding van het RUP op zich neemt. “De charette heeft als doel een vormelijk inzicht te geven over een haalbare inrichting van de directe omgeving rond het station. De charette is een openbare, interactieve ontwerpsessie waar bewoners, betrokkenen en administraties samen creatief aan de slag gaan.” Na de zomervakantie zal Plan Plus meer info geven op het initiatief.