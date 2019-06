Sport en Gezondheid Dilbeek organiseert sportieve zomerkampen (voor jongeren van 12 tot 16 jaar) Michiel Elinckx

06 juni 2019

16u52 2 Dilbeek Sport en Gezondheid Dilbeek vzw houdt deze zomer twee keer een sportief kamp voor 12- tot 16-jarigen.

De sportieve kampen vinden plaats van 1 juli tot en met 5 juli en van 19 augustus tot en met 23 augustus op sportcomplex Roelandsveld. Jongeren zullen er, onder deskundige begeleiding, verschillende sporten beoefenen. Voor een week betaal je 105 euro, per dag 21 euro. In die prijs zit een gratis drankje, een middagmaal, een vieruurtje en een verzekering. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven via de gemeentelijke website. Meer info vind je bij sportweken@dilbeek.be of 02/451 69 15.