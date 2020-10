Spooroverweg aan Stationsstraat enkele dagen afgesloten door werken Amber Gys

07 oktober 2020

13u47 1 Dilbeek In opdracht van Infrabel vinden er van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober werken plaats aan de spoorwegovergang in de Stationsstraat. De overgang krijgt nieuwe rails, waardoor voertuigen een omleiding moeten volgen gedurende het hele weekend.

Het hele weekend wordt van vrijdag 22 uur tot zondag 6 uur ‘s morgens gewerkt aan de spooroverweg in Dilbeek op de Stationsstraat. De straat wordt hierdoor afgesloten, doorgang is niet mogelijk. Voor auto’s is er een omleiding langs de Brusselstraat en de Robert Dansaertlaan. Voetgangers en fietsers kunnen onder het brugje in de Wolsemstraat passeren. Er worden rails vervangen, waardoor ook het treinverkeer een tijdlang onmogelijk is.

Raadpleeg voor meer informatie www.belgiantrain.be.