Spontane staking bij De Lijn in regio Dilbeek: deze bussen rijden niet HAA

02 juli 2019

08u39

Bron: Belga 0 Dilbeek Het busverkeer van De Lijn is zwaar verstoord in de regio Dilbeek. Er is een spontane staking uitgebroken in de stelplaatsen van Dilbeek en Meerbeke, zo meldt de vervoersmaatschappij.

Door de actie rijden er geen bussen op de lijnen 116, 117, 118, 126, 127, 128 en 129. De lijnen 136 en 137 zijn zwaar verstoord.

Het personeel heeft spontaan het werk neergelegd uit onvrede met de beslissing van de directie om een aantal ritten uit te besteden aan privébedrijven, zegt ACOD-vakbondsman Marcel Conters. “Dat gebeurde zonder sociaal overleg met het personeel, en daar hebben we het moeilijk mee.”

Vakantie

“Het gaat om een tijdelijke maatregel”, reageert De Lijn-woordvoerster Sonja Loos. De privébedrijven hebben momenteel chauffeurs beschikbaar omdat er in de schoolvakantie minder ritten zijn. “We zorgen er dus voor dat er minder ritten niet gereden worden en ondertussen zijn we volop aan het aanwerven, maar het duurt een tijdje voor dat zichtbaar wordt op het terrein. Die periode moeten we overbruggen.”

