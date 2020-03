Sneeuwklassen van 120 kinderen naar Noord-Italië afgelast Amber Gys

04 maart 2020

15u49 0 Dilbeek De sneeuwklassen van lagere school De Klimop en Jongslag naar Noord-Italië gaan niet door. Dat heeft de gemeente in overleg met de scholen woensdagvoormiddag beslist.

Twee scholen in Dilbeek zouden vrijdag normaal op sneeuwklassen vertrekken. Woensdagvoormiddag besloten de instanties echter om de reis niet te laten doorgaan wegens het coronavirus. De regio waar de kinderen zouden verblijven valt onder risicogebied. Die beslissing zou normaal donderdag vallen, maar oud-burgemeester Stefaan Platteau stelde tijdens de afgelopen gemeenteraad de vraag of dat niet vroeger kon.

Burgemeester Willy Segers zat woensdagnamiddag samen met de scholen. “We weten uit het reisadvies van Nederland dat ze aanduiden dat het specifieke gebied wel degelijk risicogebied is. Volgens mij is er iemand uit Nederland in dat gebied besmet geraakt dus nemen wij dat risico zeker niet.” De gemeente- en schoolbesturen wilden zo dicht mogelijk bij de vertrekdatum beslissen om zeker te zijn van hun zaak. “De situatie werd doorheen de dag steeds duidelijker en dus hebben we woensdagvoormiddag beslist om de reis te annuleren. We hebben de ouders op de hoogte gebracht zodat ze dit kunnen overmaken aan hun kinderen. Donderdag wordt bekeken of we een vervangprogramma kunnen aanbieden.”