Site van voormalige brouwerij Eylenbosch krijgt na 17 jaar leegstand een tweede leven met 55 appartementen en 2.000 vierkante meter commerciële ruimte Michiel Elinckx

26 september 2019

17u49 0 Dilbeek De symbolische eerste steen aan de voormalige brouwerij Eylenbosch is gelegd. Tegen 2021 moet de site volledig afgewerkt zijn, met onder meer 55 appartementen en 2.000 vierkante meter commerciële ruimte.

Brouwerij Eylenbosch staat al sinds 2002 leeg. Meer dan tien jaar lang zochten verschillende instanties naar een nieuwe toekomst voor de site. In 2017 viel er uiteindelijk een concreet plan uit de bus. Nv Emile Eylenbosch, eigenaar van het domein, sloeg de handen in elkaar met architectenbureau Osk-ar, investeerdersgroep Gigantes en vastgoedmakelaar Pajota. En hun plannen zijn niet min: in totaal moeten er 55 appartementen komen en is er ruimte voor 2.000 vierkante meter aan commerciële ruimte en 60 ondergrondse parkeerplaatsen. De vier investeerders zorgden voor een budget van meer dan 20 miljoen euro voor de renovatie.

Mollenwerk

De voorbije maanden werd vooral het ‘mollenwerk’ gedaan. “De site werd gereinigd en ongeveer 11.000 kubieke meter grond werd afgevoerd”, zegt bouwpromotor Jan Vander Elst. “De ondergrondse parkings en rioleringen werden aangelegd, en er werden enkele gebouwen gesloopt. Tot slot werd het beschermde gedeelte van de site volledig gestript.”

Drukke wintermaanden

Met de eerstesteenlegging wordt het startschot gegeven voor de échte bouw van de nieuwe site. “De komende herfstmaanden zal de kelder worden afgedekt, waarna in de winter het startschot wordt gegeven voor de renovatie van de Brouwerij, de Foeder en de Entrée”, weet Vander Elst. “Dit betekent dat we nieuwe vloerplaten leggen, de gevels renoveren, nieuwe raamopeningen maken en de bestaande ruimtes volledig omvormen. Met de verdere afwerking tot lofts en commerciële ruimtes zal de eerste ruwbouwfase worden afgesloten.”

Einde in 2021

De werken aan de daken zijn voorzien voor de zomer van 2020. “De site zal een bijna-neutraal-energieverbruik-label krijgen. “Zo dragen wij ons steentje bij in de strijd tegen de klimaatopwarming en het verbruik van eindige energiebronnen. In een later stadium tenslotte volgt nog de binnenafwerking. Het einde van de renovatie en nieuwbouw van de iconische Eylenbosch-site is voorzien in de lente van 2021”, klinkt het.

Geïnteresseerde buren

Volgens Vander Elst leeft de hele buurt mee. “Iedereen is natuurlijk geïnteresseerd. Vrijwel iedereen kent het gebouw, het maakt deel uit van het Dilbeeks erfgoed. Het doet ons dan ook deugd dat de mensen zo geïnteresseerd zijn in het project. Met respect voor de historische waarde willen we deze site een tweede leven geven.” De verkoop van de appartementen loopt als een trein. Voorlopig zijn 34 van de in totaal 55 appartementen al geleverd. Ook voor een deel van de commerciële handelsruimte is al een akkoord gevonden.