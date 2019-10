Shishabar grijpt naast vergunning: “Ongepast in Dilbeek en er is geen draagvlak voor” Tom Vierendeels

24 oktober 2019

17u11 0 Dilbeek Het college van burgemeester en schepenen heeft de vergunning voor sishabar in de Brusselstraat geweigerd. Het bestuur beseft dat er sprake is van leegstand, maar wil vrijgekomen ruimtes invullen met zaken die kwaliteitsvolle producten aanbieden. “Zoiets is niet gepast in een schoolomgeving en en zou ook overlast veroorzaken.”

Een tweetal maanden geleden dienden de initiatiefnemers (waarover niets geweten is red.) een aanvraag tot omgevings- en uitbatingsvergunning in bij het gemeentebestuur. “De aanvraag werd deze week op het college behandeld en geweigerd”, vertelt Luc Deleu (Open vld), als schepen bevoegd voor het vergunningsbeleid. “De shishabar zou komen in een pand met twee vitrines waar in een deel een krantenwinkel gelegen is. We zijn echter van oordeel dat er in Dilbeek geen draagvlak en cliënteel is voor zo’n zaak. Daarnaast zetten we enorm in op rookvrije publieke ruimtes. Daarvoor ondertekenden we met de nabijgelegen school Don Bosco nog een charter, dus een shishabar in die schoolomgeving is helemaal niet gepast. Met twintig man in zo’n zaak samen zitten te roken is bedenkelijk op vlak van gezondheid.”

Daarnaast vreest het bestuur ook overlast. “De aanvrager had graag meer dan dertig gasten in zijn zaak”, weet Deleu. “Stel dat het volledig vol zit: waar gaan die hun auto’s zetten? Er is alvast geen parking in de buurt. Er kunnen ook andere vormen van overlast ontstaan zoals bijvoorbeeld bij nachtwinkel. Potentiële uitbaters ontmoedigen we door een relatief zware openingstaks te vragen. Met maatregelen als deze willen we meer kwaliteit naar Dilbeek halen en dus al geen shishabars, ondanks we weten dat er leegstand is bij de commerciële panden.” De aanvragers kunnen nog in beroep gaan bij de provincie, maar Deleu laat weten dat ze hun standpunten waarom ze tegen zijn ook daar zullen verdedigen.