Sergei Deweerdt begint aan provinciaal voetbalhoofdstuk Erik Vandeweyer

10 september 2020

15u10 0 Voetbal Vijftien jaar lang was Sergei Deweerdt actief in onze nationale voetbalafdelingen. Zondag begint hij aan een nieuwe episode in zijn sportcarrière. De tweeëndertigjarige doelman zal voor het eerst in het provinciale voetbal aantreden. Hij debuteert in competitieverband met VC Groot Dilbeek op het veld van Lennik.

De carrière van Sergei Deweerdt mag gezien worden. Op zijn zestiende debuteerde hij in de A-kern van Racing Mechelen. Daar bleef hij vier seizoen. Nadien volgden er twee campagnes bij Woluwe-Zaventem, drie bij Tempo Overijse en één in Schaarbeek. De laatste vijf jaar was hij aan de slag bij Pepingen(-Halle). “Meerdere redenen hebben meegespeeld bij mijn beslissing om een stap terug te zetten. Vooreerst is er het familiale. Ik ben voor de tweede keer papa geworden en wil tijd hebben voor mijn gezin. Bij Pepingen-Halle werd drie keer getraind, nu twee keer. Vorig jaar was ik een hele dag op schok voor matchen tegen pakweg Bocholt of Hasselt. Nu hoef ik maar naar Lennik of Schepdaal te rijden. Door op een lager niveau te spelen, kan ik mijn sport ook vlotter combineren met mijn werk.”

Een sterk geheel

De keuze van Sergei Deweerdt voor Dilbeek was doordacht. “Ik denk niet aan uitbollen. Ik vind trouwens dat we over een zeer sterke ploeg beschikken voor tweede provinciale. Gertjan Martens heeft op het hoogste niveau gespeeld. Koen Verhaeghen ken ik nog van bij Pepingen. De broers Spotbeen hebben eveneens nationaal voetbal in de benen. Mike Pauwels, Jelle Eylenbosch en Sam Ysenbaert hoeven daar niet voor onder te doen. In de voorbereiding speelden we tegen twee ploegen uit eerste provinciale. Die matchen waren alleszins veelbelovend.”

Een ander afscheid

Sergei Deweerdt heeft slechts van één zaak spijt. “Ik hoefde niet meteen met toeters en bellen uitgezwaaid te worden in Halle, maar omwille van corona heb ik niet echt afscheid kunnen nemen van Pepingen-Halle. Vijf seizoenen kan je niet in een handomdraai uitwissen. Ik houd er enkel vrienden aan over. De komende maanden zal ik zeker nog eens komen kijken als ik daartoe de kans krijg. Met Martin Vandervorst hebben ze trouwens een sterke vervanger aangetrokken.”