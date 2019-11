Schuldig aan moord op restaurantuitbater The Pond: Koppel riskeert levenslang Kim Aerts

26 november 2019

17u44 6 Dilbeek Het koppel dat restaurantuitbater Stéphane Geens van The Pond in Dilbeek vier jaar geleden heeft doodgeschoten is voor het Leuvense assisenhof schuldig bevonden aan moord. De debatten over de strafmaat volgen woensdag. Ze riskeren levenslang.

Davy Van Vreckem (42) en Stephanie Janssens (30) zijn schuldig aan de moord op restaurantuitbater Stéphane Geens (42) uit Dilbeek. Tot dat besluit kwam de jury na een beraadslaging, die een hele dag in beslag nam. De twaalf gezworenen sloten zich aan bij de bevindingen van de wetsartsen en een ballistisch deskundige. Geens overleed door vijf schoten die door arm, hoofd en borst gingen. “Ze waren duidelijk gericht op het slachtoffer en ze werden van betrekkelijk korte afstand afgevuurd. Het laatste schot dat door Davy Van Vreckem werd afgevuurd, naar zijn bewering staand of zittend van achter het bed, is niet verenigbaar met de positie waarin het slachtoffer werd aangetroffen. Hieruit blijkt dat Van Vreckem heel wat dichter moet gestaan hebben”, las voorzitter Hartoch het arrest over de schuldvraag voor. Ook de voorbedachtheid werd door de jury bewezen verklaard. “De vuurwapens werden klaargelegd op het bed en ze stelden zich verdekt op. Ook werd overvloedig munitie voorzien.”

Herladen

“Ze maakten gebruik van enkelschotswapens waardoor het wapen telkens diende te worden herladen. Tussen elk schot was er de mogelijkheid om het schot te overdenken. Beiden verkeerden in een stabiele geestestoestand ondanks de inname van drugs.”

De verdediging van het koppel probeerde maandag de jury nog op andere gedachten te brengen door onder andere uitlokking te suggereren. Daarnaast vonden de raadslieden van Janssens en Van Vreckem dat er sprake was van een ‘daad van afweer’ omdat Geens het appartement langs de eerste verdieping was binnengedrongen om verhaal te halen over vissen die na sluitingstijd nog verkocht werden.

Sigaretten en Vipp Club

Maar de jury maakte ook daar brandhout van in het arrest. Net als van het feit dat het koppel op geen enkel moment de hulpdiensten alarmeerde. Janssens wachtte meer dan een uur om de politie te verwittigen. Ondertussen ging Van Vreckem sigaretten kopen en maakte hij nog grote sier in de Vipp Club in Ninove waar hij zich tegoed deed aan champagne en een prostituee. Van Vreckem werd ook schuldig bevonden aan loondiefstal en de diefstal van een zak geld uit de auto van Geens na de feiten. Daarvoor werd Janssens vrijgesproken. Het koppel drukte voor de beraadslaging nog hun spijt uit en verkondigden dat ze hun straf zouden aanvaarden. Op woensdag volgen de debatten over de strafmaat. De maximumstraf is levenslang.