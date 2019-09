Schepdaal Feest stelt sterke affiche voor: Sam Gooris én Mama's Jasje maken hun opwachting Michiel Elinckx

04 september 2019

18u22 0 Dilbeek Van vrijdag 13 september tot en met zondag 15 september is er Schepdaal Feest op het Marktplein.

Schepdaal Feest wordt voor de tweede maal op rij op gang getrokken door 50 Tinten Bier. Op de affiche staan onder meer K10, Milli en Yungmavu. Zaterdag is er de 93ste editie van de jaarmarkt, met bijbehorende straatanimatie. ‘s Avonds treden onder andere Mama’s Jasje en Soulbrothers op. Deejay Ward sluit de dag af. Voor de optredens worden er kaarten verkocht voor 12 euro.

Familiedag

De afsluitende zondag is er eentje voor de gezinnen. In de namiddag is er een familiedag en een kindermarkt. ‘s Avonds mag iedereen zijn basketsloefkes aan doen, want dan geeft Sam Gooris het beste van zichzelf. Toegang is gratis. Meer info vind je op www.schepdaalfeest.be.