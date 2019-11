Ruzie over gebrek aan eten loopt uit de hand: probeerde Pool zelfmoord van zwangere echtgenote in scene te zetten? Wouter Hertogs

21 november 2019

14u36 1 Dilbeek Een 39-jarige Pool ontstak in woede omdat er geen eten op tafel stond. Na de echtelijke twist belandde zijn echtgenote in het ziekenhuis na een vermeende zelfmoordpoging, met tal van blauwe plekken. Het parket vond echter geen bewijzen dat de man die zelfmoord in scene zette. Hij riskeert 1 jaar cel voor intrafamiliaal geweld. “Hij heeft haar nochtans opgehangen en het doen lijken op zelfmoord”, aldus de advocaat van de vrouw.

Op 23 juni 2017 bracht de man -ogenschijnlijk in paniek- zijn echtgenote het ziekenhuis binnen. De 34-jarige vrouw bevond zich in kritieke toestand, nadat ze volgens hem zelfmoord had willen plegen. Uiteindelijk overleefde ze de feiten. De dokters stelden meteen vast dat de vrouw verschillende blauwe plekken had. Al snel werd haar man ervan verdacht van de zelfmoord in scene te hebben gezet. Ook het slachtoffer, dat zich burgerlijke partij stelde maar ‘uit schrik voor haar (ondertussen ex-) man’ niet kwam opdagen, blijft hierbij. Naar eigen zeggen hadden ze in hun woning aan de Hockeylaan een fikse ruzie gehad, was ze gaan afkoelen in de kelder en is ze uiteindelijk wakker geworden in het ziekenhuis. “Geen idee wat er gebeurd is, maar ik heb zeker geen zelfmoord proberen plegen”, sprak ze tegen de politie.

Ze was 4 maanden zwanger. Enkel een vrouw met psychische problemen zou dan zelfmoord proberen plegen. Psychiatrisch onderzoek heeft aangetoond dat die er niet waren bij haar

“Hij is thuisgekomen en ontstak in woede omdat er geen eten op tafel stond en ze op haar gsm bezig was. Hierop heeft hij die gsm stukgeslagen. Rond 21 uur is hun zoontje van 6 jaar gaan slapen. Pas omstreeks middernacht bracht hij haar binnen op spoed. Er is dus een gat van goed 3 uur waar niemand iets van weet. Volgens ons heeft hij haar opgehangen en heeft hij gewacht tot het echt donker is om haar buiten het zicht van de buren naar het ziekenhuis te brengen. Ze was 4 maanden zwanger. Enkel een vrouw met psychische problemen zou dan zelfmoord proberen plegen. Psychiatrisch onderzoek heeft aangetoond dat die er niet waren bij haar”, aldus de burgerlijke partij.

Opengesperde mond

De man zelf heeft vanaf dag één ontkend dat hij achter haar zelfmoordpoging zat. Wel gaf hij toe dat er een fikse ruzie had plaatsgevonden, waarbij de gsm gesneuveld was. Ze was weggegaan en hij was haar even later achterna gegaan. “Hij zag haar hangen, maar haar voeten raakten nog de grond. Eerst dacht hij dat ze gewoon aandacht wilde trekken, maar dan zag hij haar opengesperde mond en had hij door dat ze buiten bewustzijn was. Hierop heeft hij haar meteen opgepakt, proberen reanimeren en naar het ziekenhuis gebracht”, reconstrueerde zijn advocate Aurélie-Anne De Vos de feiten.

Afscheidsbriefje op koffiefilter

Volgens de man zijn de blauwe plekken op haar lichaam dan ook te verklaren door de hardhandige overbrenging naar het ziekenhuis. De speurders vonden het ook verdacht dat hij haar zelf naar het ziekenhuis bracht, en niet gewoon een ambulance had gebeld. “Ze wonen op 3,4 kilometer van het ziekenhuis. Het was dus gewoon sneller. Bovendien waren hun beide gsm’s stuk”, aldus De Vos. Ook haar verklaring dat ze nooit zelfmoord zou plegen lachte de verdediging weg. “Ze heeft op een koffiefilter een afscheidsbriefje geschreven waarop ze zich verontschuldigde bij haar zoontje en ouders. Ze gaf toe dit geschreven te hebben, maar volgens haar was dit maanden ervoor gebeurd, in hun vorige woning nog. Ze deed dit wel vaker, verklaarde ze... Daarnaast zijn al haar verklaringen warrig en tegenstrijdig. Zo zei ze eerst in de zetel al slagen gekregen te hebben, om daarna deze verklaring weer in te trekken.”

Telefoontaps

Bovendien sprak de vrouw op telefoontaps over de feiten. “Haar zus en enkele vriendinnen hebben haar meermaals de raad gegeven zeker te ontkennen dat ze zelfmoord had willen plegen. ‘Benadruk dat je zwanger was en daarom nooit zelfmoord zou plegen, dat geloven ze zeker’, zeiden ze haar. En wat zegt haar advocate vandaag? Dat ze zwanger was en daarom nooit zelfmoord zou plegen. Dat zegt toch alles? Straf dat mijn cliënt dan toch nog vervolgd wordt”, haalde De Vos nogmaals uit.

Herkwalificatie

Het parket moest toegeven dat de aanvankelijke kwalificatie ‘poging moord’ voorbarig was en ondertussen was afgezwakt naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen’. “Meneer zijn leugendetectortest was voor 98 procent betrouwbaar. Daarin ontkende hij dat hij haar had willen ophangen. Ook andere materiële bewijzen zijn er niet. Wel blijven we erbij dat hij haar ervoor heeft geslagen. De medische attesten tonen dat aan en hun zoontje heeft dat verklaard. Dat achten we dus bewezen en daarom wordt een gevangenisstraf van 1 jaar gevorderd”, aldus het openbaar minsterie. Voor de beklaagde was de zaak duidelijk. “Ze wil me gewoon in de cel hebben, om daarna met ons zoontje naar Polen te kunnen gaan”, besloot hij. Uitspraak op 2 januari.