Rusthuis De Verlosser kan vier eeuwelingen vieren Amber Gys

13 oktober 2020

17u20 0 Dilbeek Woonzorgcentrum De Verlosser kon afgelopen maandag coronaproof feestvieren en daar hadden ze alle redenen voor. Het centrum heeft maar liefst vier eeuwelingen in hun midden. Ondanks het coronavirus hebben ze alle eeuwelingen toch in de bloemetjes zetten.

Colette Mertens (104), zuster Monica (104), Arthur Coppens (100) en zuster St. Michel (100) bereikten of overschrijden de leeftijd van 100 jaar. Een unicum voor het woonzorgcentrum in Dilbeek. “Colette is van de drie andere eeuwelingen al het langst bij ons”, klinkt het. “Na een rijkgevuld leven, kwam ze ons in 2002 vervoegen om verder te genieten van haar ‘oude dag’. Haar dagelijks kopje koffie zal ze nooit drinken zonder haar ‘Madeleintje’ erbij en een glaasje rode wijn smaakt ook nog altijd.” Maar volgens het centrum is ook zuster Monica nog enorm scherp. Ze zit nog steeds veel met haar neus in de boeken en houdt haar geheugen scherp met een spelletje Scrabble. Zuster St. Michel kwam het woonzorgcentrum drie jaar geleden vervoegen en voelt zich ondertussen al helemaal thuis. Ze is een enorme natuurliefhebster en geniet dan ook immens van ons kasteelpark. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat bloemschikken een van haar favoriete bezigheden is. Als enige man in het 100-jarigen clubje, moet Arthur Coppens zeker niet onderdoen. ‘Onze wandelende encyclopedie’ noemen we hem wel eens. Zijn geheim? Elke dag een ‘Gordon’ en op tijd en stond een coupe Bresilienne.”