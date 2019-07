Rouwregister voor Jos Mertens in Welzijnscampus Nieuwenbos Michiel Elinckx

29 juli 2019

17u46 1 Dilbeek De gemeente Dilbeek opent een rouwregister voor ereburger Jos Mertens in de Welzijnscampus Nieuwenbos in Groot-Bijgaarden. Mertens overleed vorige week donderdag op 94-jarige leeftijd.

Mertens schreef onder meer het Dilbeekse volkslied. Daarnaast was hij de medestichter van de Marnixring, een serviceclub binnen de Vlaamse beweging. In 2009 kreeg hij, op vraag van de vzw Europeade Comité Vlaanderen, het ereburgerschap in Dilbeek. Hij was vooral gekend voor zijn muziekstuk ‘Het Avondliedje’.

Wie een laatste saluut wil brengen, kan het rouwregister vanaf dinsdag 30 juli ondertekenen in Welzijnscampus Nieuwenbos. Bezoekers kunnen tijdens de openingsuren een tekstje in het rouwboek schrijven.

