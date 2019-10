Rioleringswerken in Roelandsveldstraat en Tennislaan: einde voorzien in 2020 Michiel Elinckx

08 oktober 2019

18u44 0 Dilbeek Op 14 oktober starten de werken in de Roelandsveldstraat en de Tennislaan. De vernieuwing van de riolering en het wegdek zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Na de werken van het masterplan Dilbeekse kern zijn de Roelandsveldstraat en Tennislaan aan de beurt. Er zal een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden zowel in de Roelandsveldstraat als de Tennislaan. In de Tennislaan worden ook parkeerplaatsen aangelegd, aan het Roelandveld krijgen de huidige parkings een opknapbeurt. Naast de wegenis zullen ook nieuwe bomen en groenzones voorzien worden. Er is een omleiding voorzien langs de Kasteelstraat, de d’Arconatistraat en de Molenbergstraat. De werken duren ongeveer tot september 2020.