Restaurants en hotel aan parking Groot-Bijgaarden langs E40 gesloopt Tom Vierendeels

08 december 2019

15u29 0 Dilbeek De restaurants en het hotel aan de snelwegparking in Groot-Bijgaarden zijn tegen de vlakte gegaan. De herinrichting van de site kan hierdoor vermoedelijk ook weldra starten. De werken hadden normaal afgelopen zomer al moeten starten, maar die liepen dus vertraging op. Het is nog niet duidelijk wat er in de plaats van de gesloopte gebouwen komt.

Het iconische Hotel Brussels, het Quick-restaurant en het restaurant Cuiz’Inn gingen deze week volledig tegen de vlakte. Die werken hadden afgelopen zomer al moeten aanvatten nadat de zaken eind maart of begin april de deuren sloten en afgeschermd werden met hekken. Wat de verdere stappen van EG Group, de beheerder van de Texaco-site, zijn is niet duidelijk. Waarom de werken opnieuw vertraging opliepen is evenmin duidelijk. De woordvoerder van de Nederlandse firma is onbereikbaar voor commentaar.

Wel is het zo dat de herinrichtingsplannen de afgelopen jaren heel wat beroering veroorzaakten, zowel bij omwonenden als bij politici. De piekmomenten van de asielcrisis waren daar niet vreemd aan. Soms tientallen illegalen per nacht probeerden in de vrachtwagens op de parking te klimmen. Zowel lokale als federale politie hielden er regelmatig acties en werden er zelfs aangevallen. Ook een privébewakingsfirma werd er al ingeschakeld om te patrouilleren. Het was in deze periodes dat de politiek hunkerde naar een veiliger tankstation met een degelijke omheining om illegalen en criminelen zoals ladingdieven af te schrikken.

Bezwaar

De originele plannen dateren van 2014 en EG Group wilde de werken een jaar later laten starten. Maar een inwoner van de Theodoor Coppensstraat (de straat achter het tankstation op grondgebied Asse red.) ging in beroep. Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA) liet zich daarover in mei 2017 misnoegd uit: “Die man heeft bezwaar tegen de afwateringsplannen”, zei Segers toen. Begin januari 2018 liet Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zich ook uit over de situatie. Hij drong toen snel aan op een herinrichting van de site, met of zonder vergunning. Een inwoner van de straat nam het na die laatste uitlating op voor zijn buur. “We steunen allemaal de buur die bezwaar aantekende”, klonk het begin 2018. “Die omheining gaat de vluchteling die heel Europa kruisten niet tegenhouden. Er is een mogelijkheid dat er groen zal verdwijnen en dat de site met beton wordt uitgebreid. We willen de fauna en flora die ons hier rest gewoon graag behouden.”

Overeenkomst

De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelde uiteindelijk een bemiddelaar aan en begin maart van dit jaar kon een akkoord tussen de betrokken partijen gevonden worden. Hierdoor kwam het dossier dit voorjaar in een stroomversnelling. De werken zouden in principe geen tot weinig hinder moeten meebrengen voor de bezoekers van de parking. De brandstofpompen en de shop blijven voorlopig toegankelijk.