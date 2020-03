Remco Evenepoel ondersteunt inzamelactie voor De Poel vzw: “Wij willen koersen tegen Remco, hier in onze eigen tuin” Amber Gys

31 maart 2020

18u10 3 Dilbeek De gasten van dagcentrum De Poel vzw willen in eigen tuin kunnen koersen tegen Remco Evenepoel. Daar is echter heel wat geld voor nodig, daarom helpt het jonge wielerfenomeen een inzamelactie op poten te zetten.

Vzw De Poel is een persoons- en welzijnsgerichte onderneming voor volwassenen met een mentale beperking. Zo’n 200 gasten kunnen er terecht voor zowel dagondersteuning als woonondersteuning in de centra van Schepdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius Rode, Ternat en Ruisbroek. Na enkele extra uitbreidingen van de site, is het opnieuw tijd om grootse plannen te verwezenlijken.

De Poel is van plan om een diverse en duurzame belevingstuin te maken waar zowel plaats is voor ontspanning als inspanning. “Wij willen koersen tegen Remco Evenepoel, hier in onze eigen tuin”, roepen de gasten op in een promofilmpje.

Buurman Remco

Om deze plannen concreet te kunnen invullen en waarmaken werd de hulp ingeroepen van buurman en wielerfenomeen Remco Evenepoel, hij helpt hiervoor graag een handje. “Het doel is om een plek te creëren waar ze tot rust kunnen komen en de natuur dichter tot bij hen wordt gebracht”, laat De Poel weten. Maar er zal heel wat geld nodig zijn voor de realisatie hiervan. “Wij kunnen gelukkig rekenen op onze buurjongen Remco, die dicht bij de vzw woont. “Hij springt vaak eens binnen met oprechte interesse. Die gasten hebben hem heel graag, en dat is wederzijds ook het geval.”

Duurzaamheid is een troef

Rondom de nieuwe belevingstuin tuin wordt een fiets- en wandelpad aangelegd dat voldoende breed is voor driewielers en rolstoelen. Dit pad zal langs verschillende zones worden geleid die zintuigelijke belevingen bieden. De Poel droomt ook van een moestuin en speelweide voor de gasten. “We zouden er eventueel sportlessen kunnen geven, een evenwichtstuin met bewegingstoestellen zou ook top zijn.”

Het doel is om een plek te creëren waar ze tot rust kunnen komen en de natuur dichter tot bij hen wordt gebracht De Poel vzw

Door de beplanting in de hele tuin laag te houden is er altijd een overzicht over de tuin waardoor de gasten de kans hebben om zelfstandig in de tuin te vertoeven en het gevoel van vrijheid te ervaren, wanneer zij hier nood aan hebben. De keuze van duurzame materialen is voor De Poel heel belangrijk. “Er wordt gekozen voor sterke én gerecycleerde materialen die duurder zijn in aankoop, maar wel kwalitatief en veilig zijn.”

Inzamelactie

Maar om dit project te verwezelijken is er natuurlijk heel wat geld nodig. Ze zoeken naar zo’n 159.000 euro, maar met wat hulp moet dat haalbaar zijn. “Remco heeft recent mee besloten dat de aanleg van een tuin en fietspad een must is voor de zomer van 2020. Als ambassadeur van onze crowdfundingcampagne daagt hij iedereen uit om deel te nemen.”

De opbrengsten uit Remco’s kledinglijn R.EV 1703 werden al gestort als startbedrag voor deze actie. Alle informatie over de campagne is terug te vinden via www.depoelwilfietsen.com



