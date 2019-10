Remco Evenepoel krijgt eigen pannenkoek in Schepdaals restaurant: “Voor een wedstrijd kan hij er soms zes binnenwerken” Michiel Elinckx

10 oktober 2019

18u55 8 Dilbeek Restaurant De Rare Vos pakt uit met een R.EV 1703 dessert, een pannenkoek ter ere van wielrenner Remco Evenepoel. Vorige week kwamen de zaakvoerders van De Rare Vos, samen met de Schepdaalse wielerheld, op het idee om zijn lievelingsdessert op de menukaart te plaatsen. “Ideaal voor wielertoeristen met een hongertje”, zegt mede-zaakvoerder Dirk Evenepoel.

De Kannibaal van Schepdaal is een bijnaam die ze ver buiten Vlaanderen kennen. Remco Evenepoel zette met een ijzersterk seizoen Schepdaal op de wereldkaart. Op de gevel van zijn supporterscafé De Rustberg werd zijn dubbele wereldtitel bij de junioren vereeuwigd met een graffiti-tekening. Nu krijgt hij een eigen dessert op de kaart van restaurant De Rare Vos. “Het R.EV 1703 dessert is dé favoriet van Remco”, vertelt Dirk Evenepoel van De Rare Vos. “Vorige week kwam hij samen met supporters en familie iets eten na zijn glansprestatie in het Engelse Yorkshire, waar hij een zilveren medaille behaalde in het tijdrijden. Toen we even langskwamen voor praatje te maken, vertelde hij over zijn favoriete dessert: een pannenkoek met esdoornsiroop, vergezeld met gekarameliseerde appeltjes en een bolletje ijs. Al snel kwamen we tot de conclusie om dat op de kaart te zetten. Remco vond het ook een schitterend idee, onze chef-kok was meteen enthousiast.”

Vijf tot zes pannenkoeken

Voor 8,50 euro kan je een pannenkoek à la Remco Evenepoel naar binnenspelen. Mensen met een gevoelige maag passen zeker op, want de pannenkoek is ‘power food’. “Het is ideaal voor wielertoeristen die na een stevige rit even op krachten willen komen”, aldus Dirk. “Het Pajottenland staat gekend voor zijn geweldige wandel- en fietsroutes. Wat is er leuker om nadien te genieten van een heerlijke pannenkoek? Remco durft voor een belangrijke wedstrijd wel vijf tot zes pannenkoeken met esdoornsiroop te verorberen. Het ijs en de gekarameliseerde appeltjes laat hij tijdens het seizoen wel aan de kant. Maar zo’n pannenkoek is ideaal om weer kracht in de benen te krijgen.”

Ontdekt tijdens Canadese eendagswedstrijden

Speciaal voor dit gerecht liet De Rare Vos esdoornsiroop uit de Verenigde Staten afkomen. “Tijdens de Canadese eendagskoersen in Montreal en Quebec ontdekte Remco die esdoornsiroop”, weet mede-zaakvoerder Tom Spapens. “Hij was er meteen dol op. Als we zo’n dessert serveren, kunnen we niet anders dan échte esdoornsiroop te gebruiken. Of er binnenkort nog lievelingsgerechten van Remco zullen opduiken op onze menukaart? Dat kan zeker. Hij gaf zelf aan dat hij daarvoor open staat, maar we gaan eerst afwachten wat deze pannenkoek geeft. Daarna kunnen we bekijken wat we ter ere van onze wielerheld kunnen doen. Hij staat nog maar aan het begin van een grootse wielercarrière, er is dus tijd genoeg.”