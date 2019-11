Regionaal Landschap organiseert gratis cursus om nieuwe vrijwilligers voor knotteam aan te trekken Tom Vierendeels

10 november 2019

17u17 0 Dilbeek Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei is op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het knotteam te versterken. Daarom zal in Dilbeek gespreid over twee dagen een gratis basiscursus veilig knotten worden gegeven.

“Knotbomen zijn de groene sieraden van onze streek”, zegt directeur Alwin Loeckx. “Ze vormen een thuishaven voor steenuiltjes en andere vogels, inspecten en planten. De bomen moeten elke zes tot tien jaar volledig geknot worden of ze kunnen openscheuren en afsterven. De vrijwilligers zetten zich dus in voor meer natuur en onderhoud van het landschap.” Maar er worden dus extra vrijwilligers gezocht. Daarom wordt deze en volgende maand in Dilbeek een gratis basiscursus gegeven. Het is wel de bedoeling dat je nadien mee aan de slag gaat als vrijwillige bij het knotteam Pajot & Zenne.

De eerste lesdag is op 23 november van 9.30 uur tot 16 uur. Alles over knotbomen, hakhout, hun geschiedenis, welke boomsoorten er zijn envoort worden aangeleerd om het in de namiddag over de kettingzaag te hebben. Zowel de werking, de risico’s als het onderhoud komen aan bod. De tweede lesdag vindt op 7 december tussen 9.30 uur en 16 uur plaats. Hier wordt de theorie omgezet naar de praktijk en worden in groep enkele knotbomen aangepakt. De lesgever leert je veilig knotten en vervolgens ook verwerken. De exacte locatie van de cursus zal bij inschrijving worden meegedeeld. Inschrijven kan via Bram De Lameillieure via bram@pajot-zenne.be of 0485/19.69.90.