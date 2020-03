Regina Caelilyceum plant grote verbouwingen in het najaar Amber Gys

12 maart 2020

16u26 20 Dilbeek Het Regina Caelilyceum in Dilbeek plant in november grote verbouwingswerken, dat kondigen ze aan in een Facebookfilmpje. Zowel de speelplaats als het oude klooster zullen volledig vernieuwd worden. “Het zal iedereen een enorme boost geven”, aldus Algemeen Directeur Hugo De Wulf.

Er komen heel ingrijpende veranderingen voor de 1.020 leerlingen en het personeel van de middelbare school Regina Caeli. Het idee voor verbouwingen was er al langer, maar er werd nu pas een officieel voorstel ingediend door De Vloed Architects uit Merelbeke. “We willen ons profileren als een groene school met veel open ruimte. Ook willen we ons meer beginnen inzetten op wetenschappen. We blijven een ASO-school maar er komt een STEM-project bij voor alle leerlingen uit het tweede jaar”, vertelt De Wulf.

Op dit moment heeft de school een speelplaats van 900 vierkante meter die volledig onder handen genomen zal worden. Het oude klooster wordt verbouwd tot een open leercentrum.

Twee fases

De werken zullen worden opgedeeld in twee fases. De eerste omvat de speelplaats en het nieuwe open leercentrum. “De speelplaats beneden zal volledig vernieuwd worden, het wordt een plaats waar we vooral willen inzetten op groen. Er komt een speelplaats met veel zitbanken en een afdak waar comfort centraal staat. Onder het afdak komt een houten podium waar bijvoorbeeld een open podium gehouden kan worden door de leerlingen”, zegt preventieadviseur Patrick Ghesquiere. De bovenspeelplaats blijft hoe het nu is. De eerste fase zou in november al starten om twee jaar later fase twee afgerond te hebben.

Bij de eerste fase hoort ook de vernieuwing en ingebruikname van het oude klooster. Het staat al enkele jaren leeg zonder dat er iets mee wordt gedaan. “Op de benedenverdieping komt een open leercentrum waar zelfstandig kan worden gewerkt alsook afgesloten ruimten om in groep werkjes voor te bereiden. Op de eerste verdiepingen komen drie klaslokalen en een lerarenlokaal”, vult Ghesquiere aan. In de tweede fase wordt werk gemaakt van een wetenschapsblok. Naast de ASO-richtingen, wil het RC in het tweede jaar inzetten op wetenschappen aan de hand van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

Zelfde richtingen

Algemeen Directeur Hugo De Wulf benadrukt dat ze geen wetenschapsschool willen worden maar dat ze enkel hun wetenschappelijke pijler willen uitbouwen. “De leerlingen van het tweede jaar zullen 5 uur per week STEM-wetenschap krijgen. We beginnen hiermee als basisoptie in het kader van de onderwijsvernieuwing. De basisoptie STEM-wetenschappen loopt in de tweede er derde graad verder in Wetenschappen-Wiskunde en de nieuwe richting Technologische Wetenschappen.”

Voor alle verbouwingen en vernieuwingen zou zo’n 2.1 miljoen euro voorzien zijn. De school krijgt van dit bedrag 60% als subsidie van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). De school zet al enkele jaren heel hard in op vlak van duurzame energie. “De school beschikt over meer dan 120 zonnepanelen en elk jaar wordt een zwerfvuilactie georganiseerd voor de hele school. Dit jaar enkel voor de eerste en tweede graad”, vult De Wulf aan. Alle plastic flessen werden al verbannen en waterdispensers werden in het leven geroepen. De Wereldwinkel verkoopt elke maand herbruikbare Doppler waterflessen om de jeugd aan te sporen om geen plastic meer te gebruiken.

Groene ruimte

De directie merkt dat de jeugd alsmaar meer bezig is met het klimaat. Vorig jaar gingen heel wat kinderen betogen op de klimaatmars. Daarom vindt de school het een ideale kans om zo’n toekomstgericht project op te starten. “Voor het personeel en de schoolgaande kinderen zullen de verbouwingen een enorme boost geven. We beschikken momenteel al over een tuin waar we 2 keer per jaar een picknick organiseren en dat kunnen we blijven uitspelen.”