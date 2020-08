Regina Caeli ontvangt 50 kandidaat-artsen om toelatingsexamen af te leggen: Ben Weyts en Jan Eggermont steken ze een hart onder de riem Amber Gys

17u24 0 Dilbeek Het Regina Caelilyceum in Dilbeek was dinsdagochtend het decor voor tientallen kandidaat-artsen uit de wijde regio. Verschillende jongeren namen er deel aan het toelatingsexamen op een coronaveilige manier. In totaal worden er dit jaar om 105 verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel zo’n toelatingsexamens georganiseerd.

Elk jaar worden duizenden kandidaat-artsen ontvangen voor hun toelatingsexamen arts of tandarts aan de Heizel in Brussel. Eentje die dit jaar toch wat anders moet verlopen door het coronavirus. Het toelatingsexamen arts vindt dit jaar plaats op zo’n 105 verschillende locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel waaronder 102 scholen, Brussels Expo en twee administratieve centra van de Vlaamse Overheid. Het toelatingsexamen tandarts vindt plaats op 23 locaties. “Door het examen op verschillende locaties op hetzelfde moment te organiseren kunnen we de coronamaatregelen respecteren”, zegt Jan Eggermont, voorzitter van de Examencommissie. “Zo brengen we ook kleinere groepen bij mekaar die zich dan ook minder ver zullen moeten verplaatsen.

Digitaal examen

De deelnemers kunnen geen examen afleggen in de eigen school om zo niet bevoordeelt of benadeelt te zijn. “Door de coronamaatregelen grijpen we nu de kans om een grote vormelijke hervorming door te voeren”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Het examen verloopt volledig digitaal, dus alle vragen, teksten en afbeeldingen worden digitaal weergegeven. Deelnemers konden zich op voorhand vertrouwd maken met de digitale examenomgeving. Daarvoor stelden we een demo-examen ter beschikking en een korte handleiding met alle nodige informatie.”

Bijna 50 deelnemers werden dinsdagochtend ontvangen door Eggermont en Weyts vlak voor het afleggen van hun examen. Het Regina Caelilyceum in Dilbeek was hiervoor ook het eerste gebouw dat bezoek kreeg van hen. In totaal hebben iets meer dan 4.000 kandidaat-artsen diezelfde dag het allereerste digitale toelatingsexamen arts afgelegd waarbij 18 procent van de ingeschreven echter niet kwam opdagen. Op de overgrote meerderheid van de locaties verliep het toelatingsexamen probleemloos. Slechts op een paar locaties waren er kleine technische problemen. Alleen in Turnhout moest de examenduur met ruim een uur verlengd worden na technisch oponthoud.