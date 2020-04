Redders voegen tegels in zwembad Dilkom: “Door corona doen we nu al een groot onderhoud” Amber Gys

06 april 2020

17u34 0 Dilbeek Iedereen in de Gemeente Dilbeek wordt aan het werk gezet, zo ook de redders en lesgevers van zwembad Dilkom. Zij kunnen nu werken doen die normaal pas op het einde van het jaar gepland stonden.

De werken die gepland stonden voor het einde van het jaar, kunnen nu al worden uitgevoerd. De redders en lesgevers van zwembad Dilkom zouden anders technisch werkloos worden verklaard. “We voeren nu al heel wat werken uit die eigenlijk later op het jaar gepland waren”, zegt schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte. “Nu het zwembad gesloten moet blijven, kunnen we er maar beter het beste van maken.”

Het zwembadpersoneel is op dit moment de tegels aan het voegen van de zwembaden. Deze werken waren pas voorzien in juni. “Maar door de uitzonderlijke omstandigheden doen we het nu. Dan kan het zwembad in juni gewoon openblijven. Onze zwemlesgever-redders zijn momenteel aan de slag om alle voegen in en rond de kuipen na te kijken en waar nodig te herstellen. Dat is een zeer arbeidsintensieve klus maar ze houden zich wel nuttig bezig en kunnen intussen van op veilige afstand een babbeltje slaan.”

We voeren nu al heel wat werken uit die eigenlijk later op het jaar gepland waren. Nu het zwembad gesloten moet blijven, kunnen we er maar beter het beste van maken. Anneleen Van den Houte

Verschillende diensten

Maar niet alle taken kunnen door het personeel gedaan worden. Zo worden de filter en pompen van de zwembaden nagekeken door een gespecialiseerd bedrijf. Ook het poetspersoneel die normaal aan de slag zijn in de Westrand of sporthallen, worden nu ingezet om woonzorgcentrum Breugheldal proper te houden. Burgemeester Willy Segers ziet er alvast het positieve van in. “De verschillende diensten werd gevraagd om van deze periode gebruik te maken om taken uit te voeren die anders blijven liggen. Bij de diensten wordt het momenteel positief geëvalueerd en we gaan zeker verder kijken hoe we dit alles financieel kunnen aanpakken.”