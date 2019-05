Rechter ziet verband tussen oudere leeftijd en plegen van vluchtmisdrijf bij ongeval Tom Vierendeels

27 mei 2019

13u29 0 Dilbeek “De zoveelste ouderling uit de jaren dertig of veertig die hier terecht staat voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Ik zou moeten beginnen met statistieken bij te houden in Excel.” Voor de Halse politierechtbank verscheen opnieuw een oudere man die terecht stond voor een ongeval met vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde op 23 april vorig jaar in Schepdaal. De beklaagde was met zijn vrouw gaan wandelen en nam nadien terug de wagen die langs de weg geparkeerd stond. Bij het verlaten van de parkeerplaats zou hij volgens een getuige een andere geparkeerde wagen hebben aangereden. Volgens het dossier is er wel degelijk sprake van onder meer verschillende krassen, maar een verband met een mogelijke botsing zou niet bewezen zijn volgens de advocaat. Die haalde ook aan dat zijn cliënt al vijftig jaar zijn rijbewijs heeft zonder ook maar een ongeval of veroordeling. De rechter antwoordde dat ze een opschorting kon geven voor het vluchtmisdrijf indien de man dit voor haar zou bekennen, maar die bleef ontkennen. De man kreeg uiteindelijk een boete van 160 euro voor het ongeval, maar werd op basis van twijfel vrijgesproken voor het vluchtmisdrijf.