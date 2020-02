Rechter hard voor geflitste man: “Geen hardrijder, maar een doodrijder” Tom Vierendeels

23 februari 2020

16u55 0 Dilbeek De Halse politierechter was hard voor een man die op 28 juni 2018 geflitst werd in de Alfons Gossetlaan in Groot-Bijgaarden. De man kreeg een boete en een rijverbod.

De beklaagde werd met zijn Audi A3 geflitst aan 90 kilometer per uur terwijl er maar vijftig kilometer per uur is toegelaten. Hij werd ook onmiddellijk onderschept, waardoor zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken. De rechter tilde zwaar aan de feiten omdat er een aaneensluiting van opritten van firma’s is. De advocaat probeerde nog te sussen door te stellen dat zijn cliënt geen hardrijder is. “Nee, maar wel een doodrijder”, sprak rechter Johan Van Laethem. “Bij een aanrijding aan meer dan tachtig kilometer per uur is het bewezen dat een zwakke weggebruiker geen enkele kans op overleven heeft.”

De man kreeg een boete van 600 euro waarvan 240 euro met uitstel. Daarnaast moet hij zijn auto nog tien dagen in het weekend en op feestdagen aan de kant laten staan.