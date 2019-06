Rechter ‘beloont’ liegende inbrekers met celstraf van 22 maanden WHW

24 juni 2019

17u44 0 Dilbeek Twee Brusselse jongeren zijn veroordeeld tot 22 maanden cel voor twee inbraken in Dilbeek. Nochtans blijven ze volhouden er nets mee te zien te hebben.

De twee sloegen enkele maanden geleden omstreeks 3u34 een eerste keer toe. Ze werden door de bewoner betrapt toen ze inbraken in een woning te Dilbeek. Ze namen meteen de vlucht en konden ontkomen met enkele identiteitskaarten . Toch lieten ze het niet aan hun hart komen en een half uur later drongen ze binnen in een woning die op slechts 700 meter van de eerste woning gelegen was. De politie, op zijn hoede na de eerdere inbraak, patrouilleerde massaal en agenten zagen de twee dan ook uit het huis komen. Toen ze de agenten bemerkten gooiden ze een zak weg en namen de voeten. Uiteindelijk konden ze gearresteerd worden. In de broekzak van een van hen werden de gestolen identiteitskaarten gevonden. Ondanks de betrapping op heterdaad en de gevonden buit hielden de twee vol dat ze niets met de inbraken te maken hadden. “We hadden die identiteitskaarten even daarvoor op straat gekocht”, klonk het. De rechter geloofde geen snars van hun verhaaltje en gaf hen een fikse effectieve straf.