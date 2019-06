Recensie: De Lekkerste Pizza (Schepdaal) **½ Michiel Elinckx

12 juni 2019

11u17 0 Dilbeek De Lekkerste Pizza langs de Ninoofsesteenweg groeide in een mum van tijd uit tot een van de vertrouwde adresjes in Schepdaal. Met zo’n naam schep je hoge verwachtingen... en die konden ze niet volledig inlossen.

“Een stukje Pizza is de enige voedingsdriehoek die je nodig hebt.” Zo staat het op de site van De Lekkerste Pizza, een Italiaans restaurant dat sinds enkele jaren een vaste waarde is in Schepdaal. Als we binnen komen, moeten we wel vaststellen dat er geen Italiaanse sfeer hangt. Het interieur is sober, niet echt uitnodigend om een glaasje rode wijn of een grappa drinken. Opvallend: de uitbater zet een cd vol met Vlaamse klassiekers op - van Willy Sommers tot Will Tura. Geen slechte muziek, maar nogmaals: het draagt niet bij tot een Italiaanse sfeer die bij een pizzeria hoort.

Voorgerecht

We schuiven meteen aan voor het voorgerecht. En we moeten zeggen: de twee starters zijn zeker niet slecht. Ik vraag me een bordje prosciutto melon (10 euro). De Parmaham is lekker dun gesneden en vol van smaak. De stukjes meloen worden ook op perfecte grootte geserveerd. Het is niet dat dit het meest moeilijk gerecht is om klaar te maken, maar het is zeker degelijk. Mijn tafelgenote neemt een carpaccio (10 euro). Ook hier krijgen we een mooi bordje, gevuld met dungesneden runderlende. De bijbehorende rucola en Parmezaanse kaas horen er natuurlijk bij. Beide voorgerechten zijn zeker niet slecht, maar je wordt niet van tafel geblazen.

Hoofdgerecht

Maar we komen natuurlijk voor de pizza’s. Als je beweert de lekkerste pizza’s te maken, dan stellen we de eisen erg hoog. Ik kies voor een Pizza Toscana (15 euro). Op de pizza ligt tomatensaus, mozzarella, reepjes steak, parmezaan en balsamicoazijn. Eerlijk? Het is goed, maar niet om over naar huis te schrijven. De reepjes steak zien er troosteloos uit en zijn erg droog. Daarnaast heb ik eerder het gevoel een Pizza Margherita te eten door de hoeveelheid mozzarella op de pizza. Mijn tafelgenote kiest voor een Pizza Parma (14 euro). De Parmaham ligt rijkelijk op de pizza, maar ook hier dezelfde opmerking: waarom zoveel kaas op de pizza? Kaasliefhebbers komen hier zeker aan hun trekken, maar trop is te veel. Ook een minpunt: de korsten van de pizza zijn soms volledig zwart. Bijna niet te eten. Over de bediening kunnen we kort zijn: erg correct. De dame is attent en staat steeds paraat als we iets willen bestellen.

Dessert

De buikjes zitten reeds goed vol, maar toch kan er nog een dessert bij. Ik laat me verrassen met een Tartufo Nero (6 euro), een Italiaanse ijsspecialiteit. Het is een ijsbonbon met een kern van truffelchocolade. Soms is het eens goed om iets te nemen wat je niet kent, want de Tartufo Nero is best wel te pruimen. Samen met een royale toef slagroom vormt het een uitstekende combinatie. Mijn tafelgenote kiest voor huisgemaakte cheesecake (4,50 euro). De cheesecake is zoals het hoort: een heerlijke vulling met een krokant laagje. Een ideale afsluiter.

Conclusie

Zoals het bij de traditie hoort kregen we nog een glaasje limoncello aangeboden als afzakkertje. De Lekkerste Pizza is een degelijk zaak, maar kan - volgens ons - toch nog dat tikkeltje beter.

Eten: 6/10 - Comfort: 3/10 - Bediening: 7/10

Voorgerecht: 10-12 euro - Hoofdgerecht: 8-15 euro - Dessert: 5-7,50 euro

De Lekkerste Pizza

Adres: Ninoofsesteenweg 978, 1703 Schepdaal

Telefoon: 02 445 00 78

Openingsuren

Dinsdag tot en met donderdag: 17 uur tot 22 uur

Vrijdag en zaterdag: 17 uur tot 23 uur

Zondag: 17 uur tot 22 uur