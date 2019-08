Racende auto maait man onderuit en mist vrouw in bushokje op een haar na TVP

16 augustus 2019

17u05 5 Dilbeek Een man die op de bus in Schepdaal stond te wachten is vrijdagochtend van het voetpad gemaaid door een wagen. Hij zou niet in levensgevaar verkeren. Een vrouw die in het bushokje zat, ontsnapte nipt aan de aanstormde wagen.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur aan het kruispunt van de Akkerstraat met de Loveldstraat. Een autobestuurder ging er om een nog onbekende reden van de weg. “De bestuurder was met een andere wagen aan het racen”, vertelt getuige Amina Nsenga Lutumba. De wagen boorde zich eerst door het schuilhokje van de halte ‘Loveld’, waar hij op een haar na een vrouw miste die daar op het bankje zat. Vervolgens raakte de wagen de haltepijl in de berm en een man die er stond te wachten.

Gebroken been en vluchtmisdrijf

Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en het slachtoffer vervolgens over te brengen naar het ziekenhuis. Op sociale media wordt meegedeeld dat de man ‘enkel’ een gebroken been zou hebben opgelopen en dat de aanrijder vluchtmisdrijf pleegde. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Bij de lokale politiezone Dilbeek is niemand bereikbaar om deze informatie al dan niet te bevestigen.