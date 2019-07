Provincie Vlaams-Brabant investeert 1,5 miljoen euro voor nieuwe fietspaden in Jan De Trochstraat en Brusselstraat Michiel Elinckx

16 juli 2019

12u56 2 Dilbeek De provincie Vlaams-Brabant investeert 1.555.449,18 euro in de aanleg van twee nieuwe fietspaden langsheen de Jan De Trochstraat en de Brusselstraat.

Het fietspad van de Jan De Trochstraat, dat van de N8 tot aan de Wijngaardstraat komt, werd vorig jaar al aangelegd. De provincie Vlaams-Brabant heeft 422.003 euro uitbetaald na de afronding van de werken en de administratie aan de nieuwe fietsinfrastructuur langsheen de Jan De Trochstraat, IJsbergstraat en Doylijkstraat. Bij de start van de werken in 2017 betaalde de provincie al 875.421 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 1.297.424 euro.

Fietspad Brusselstraat

Ook in de Brusselstraat, dat de verbinding vormt tussen Sint-Ulriks-Kapelle en Groot-Bijgaarden, komt een nieuw fietspad. De geplande fietsinfrastructuur zal 2 meter breed zijn, wordt aangelegd in rode asfalt en zal ongeveer 1.130 meter lang zijn. Daarnaast zullen de enkelrichtingsfietspaden langs beide zijden van de weg liggen, verhoogd en aanliggend. De provincie Vlaams-Brabant heeft 258.024 euro uitbetaald bij de start van de werken. “Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.”