Provincie schenkt subsidie van 15.000 euro aan Dilbeekse OCMW om individuele taalcoaching te stimuleren Amber Gys

05 mei 2020

10u10 1 Dilbeek Het OCMW van Dilbeek ontvangt een subsidie van 15.000 euro voor individuele taalcoaching tijdens tewerkstellingstrajecten. Ook drie andere taalstimulerende projecten ontvangen een subsidie van de provincie.

“Anders- en meertaligheid is voor alsmaar meer inwoners en onze provincie een realiteit”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Vlaams karakter. “In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt. Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Ze kan aangevraagd worden voor taalstimulerende projecten en hebben een limiet van 15.000 euro.”

Intensief ondersteunen

Projecten uit Tienen, Machelen, Liedekerke en dus ook Dilbeek ontvangen een subsidie. Het OCMW van Dilbeek ontvangt een subsidie van 15.000. “Hiermee willen we tien van de moeilijk toeleidbare anderstalige werklozen intensief ondersteunen met een aanbod van individuele taalcoachingssessies op de werkvloer”, klinkt het bij de provincie. “Daarnaast zijn er voor hen ook collectieve sessies waar meer algemene thema’s aan bod komen. Met deze taalcoaching hoopt het OCMW hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”