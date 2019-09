Provinciale subsidie voor Dilbeekse Boekenstoet: "Helpt anderstaligen om Nederlands te leren” Michiel Elinckx

13 september 2019

17u06 0 Dilbeek Cultuur en Samenleven krijgt 4.280 euro van de provincie Vlaams-Brabant voor de Boekenstoet Dilbeek.

Boekenstoet is een ‘voorlezen aan huis’-project waarbij een vrijwilliger in de periode tussen november en mei op bezoek gaat bij anderstalige of sociaal kwetsbare kinderen uit de derde kleuterklas. Daarbij worden dan Nederlandstalige boeken voorgelezen. Om het initiatief te ondersteunen, kent de provincie Vlaams-Brabant een subsidie toe. “Het Vlaams karakter van onze provincie staat onder druk”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter. “Voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren. Met deze subsidies ondersteunen we daarom organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro.”