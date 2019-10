Providentia zet deuren open van twee nieuwbouwprojecten tijdens Sociaal Wonendag Michiel Elinckx

09 oktober 2019

Dilbeek Sociale huisvestingsmaatschappij Providentia zet op zondag 13 oktober de deuren open van twee nieuwbouwprojecten in Groot-Bijgaarden.

De opendeurdag kadert in de Sociaal Wonendag. Geïnteresseerden kunnen de werf Stichelgat in de Muzelaan bezichtigen. Daar worden 26 huurappartementen gebouwd. Daarnaast kunnen mensen terecht in de nieubouw ‘Emile De Blutslaan’ langs de Steenbakkerijweg. Daar worden twaalf huurwoningen en acht koopwoningen uit de grond gestampt. De deuren worden geopend om 13 uur. Het grote publiek is welkom tot 16 uur.