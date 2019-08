Projectontwikkelaar vindt twee obussen aan Hof ter Smissen: "Dorpslegende bleek correct te zijn” Michiel Elinckx

29 augustus 2019

10u51 5 Dilbeek Tijdens de werken aan het voormalig Thuis-decor Hof ter Smissen zijn twee obussen gevonden. DOVO kwam, samen met een gespecialiseerde firma, ter plaatse en maakte de bom onschadelijk. Opvallend: de vorige eigenaars gaven de uiteindelijke tip naar de vondst.

Begin augustus begonnen de sloopwerken aan het Hof ter Smissen, dat van 1996 tot 2011 een bekende filmlocatie was voor de VRT-soap Thuis. De oude stallen en schuren ruimen plaats voor een gloednieuw woonproject. Aan het Hof ter Smissen komen 29 nieuwbouw woningen, 2 appartementen en een commerciële ruimte.

Dorpslegende of niet?

Maar de bouw loopt niet van een leien dakje. Vorige week ontstond er heisa rond een familie katten die geen onderdak vond. Nu blijkt dat de Thuis-acteurs op een explosief decor speelden. Er zijn namelijk twee obussen gevonden, net achter de hoeve van Hof ter Smissen. “Beide obussen zijn gevonden door geruchten, die de vorige eigenaar ons hadden toegefluisterd”, meldt Lode Verdoodt van projectontwikkelaar Woenst. “Volgens de dorpslegende zouden er, na de Eerste Wereldoorlog, verschillende bommen begraven zijn op het terrein. In eerste instantie dachten we dat het om een volkslegende ging, maar om zeker te zijn hadden we een gespecialiseerde firma aangesteld.”

30 op 15 centimeter

Die firma kamde het volledig terrein uit... en vond twee obussen. “Waarschijnlijk uit de Eerste Wereldoorlog”, vermoedt Verdoodt. “De gespecialiseerde firma vond de bommen onder de grond, net achter het gebouw. Ze hebben een groot van ongeveer 30 op 15 centimeter. Dat lijkt niet zo groot, maar als die zouden afgaan, kan het héél wat schade aanrichten.”

Op tijd bij de zaak

De bommen waren nooit afgevuurd en stonden bijgevolg niet op scherp. “Toch zijn ze niet zonder gevaar”, zegt Verdoodt. “Als er tijdens de werken een kraan over rijdt, kan het natuurlijk ontploffen. Aan die gevolgen wil ik natuurlijk niet denken. Het is goed dat we voorzichtig zijn geweest en meteen hulp ingeroepen hebben. Daardoor waren we op tijd bij de zaak. De gevolgen voor de werken? Die hebben een dagje stilgelegen. De bommen zijn nu op een veilige plaats gebracht. Nadat ze onschadelijk gemaakt werden, nam DOVO ze in beslag. Het gevaar is dus geweken. Er is ook geen kans dat er andere bommen opduiken. De firma heeft op het volledig terrein gezocht en verzekerde ons dat er geen obussen meer liggen. Veiligheid gaat natuurlijk boven alles.”