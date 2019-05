Projectiel van antitankwapen opgevist uit Dilbeekse vijver Tom Vierendeels

31 mei 2019

16u07 0 Dilbeek Een magneetvisser heeft een merkwaardige vondst gedaan in de vijver langs de Robert Dansaertlaan in Dilbeek. Geen klassieke obus, maar wel het projectiel van een antitankwapen werd opgevist. DOVO kwam ter plaatse om het oorlogstuig op te halen.

De man was donderdagavond naar de vijver langs de Robert Dansaertlaan getrokken om er zijn magneet uit te werken. Plots had hij beet, maar bij het bovenhalen van de vangst zal hij vermoedelijk grote ogen getrokken hebben. Het ging om een projectiel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd afgevuurd met een antitankwapen.

De magneetvisser alarmeerde de hulpdiensten en de politie stelde onmiddellijk een perimeter in rondom de vijver. Volgens burgemeester Willy Segers (N-VA) waren evacuaties van woningen of andere maatregelen niet nodig. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ‘s avond nog ter plaatse om het projectiel op te halen om het nadien te vernietigen. Zij zullen volgens Segers ook een verslag voor de lokale politie opmaken met meer details over het projectiel.