Proefproject in Kasterlindenstraat doet sluipverkeer verminderen Amber Gys

25 februari 2020

13u49 0 Dilbeek Sinds november 2019 loopt er een proefproject in de Kasterlindenstraat in Dilbeek. Wagens kunnen de straat niet meer in richting Brussel. De doelstelling van de proefopstelling is om het sluipverkeer te verminderen. Het gemeentebestuur van Dilbeek kreeg de eerste resultaten van de proefopstelling binnen. Deze waren alvast overwegend positief.

Vorige donderdag werden de verschillende resultaten van de proefopstelling geanalyseerd. De vaststelling is dat het verkeer in de ochtendspits daalt, tijdens de ochtendspits (voor de proefopstelling) werden meer dan 4.000 voertuigen in en rond de Kasterlindenstraat gespot. Tijdens de test vorige week is dit gehalveerd. In de Kattebroekstraat en de Kerselaarstraat neemt het verkeer tijdens de ochtendspits echter toe.

De drie betrokken gemeenten (Dilbeek, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek) maakten de volgende tussenconclusie: “De positieve effecten van de proefopstelling wegen zwaarder door dan de negatieve. Echter is het bijkomende verkeer in de Kerselaarstraat en de Dilbeekstraat niet gewenst. Daarom wordt er de komende weken bekeken welke bijkomende maatregelen genomen kunnen worden om ook deze ongewenste effecten te vermijden”, verduidelijkt schepen van Dilbeek Stijn Quaghebeur. “Deze bijkomende maatregelen zullen ingevoerd worden vanaf begin mei. Om verwarring te vermijden is dan ook besloten de huidige proefopstelling in stand te houden. Nog voor het invoeren van de nieuwe maatregelen, zal er samen gezeten worden met de omwonenden om de resultaten en bijkomende maatregelen toe te lichten.”