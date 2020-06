Polyvalente zaal boven de nieuwe brandweerkazerne wordt kantoorruimte Amber Gys

25 juni 2020

14u59 0 Dilbeek De polyvalente zaal boven de nieuwe brandweerkazerne zou bij de start van het project plaats moeten maken voor appartementen. Ondertussen werd de planning veranderd en zal deze nu dienen als kantoorruimte.

De eerste spadesteek voor de nieuwe brandweerkazerne kon in februari niet doorgaan wegens een juridisch betwisting door de buurtbewoners over het eventueel verval van de bouwvergunning. Er werd meteen een vergadering met de buren en hun advocaat georganiseerd en daaruit bleek dat vooral de vrees voor lawaai, parkeerproblemen en overlast door een fuif- en evenementenzaal boven de kazerne het grote probleem was. “Dit was helemaal niet meer de bedoeling van het gemeentebestuur”, verduidelijkt schepen van Gebouwen Diane Van Hove (N-VA). “Maar de buren wilden slechts afzien van alle verdere juridische stappen indien het bestuur een officiële dading wou sluiten en een definitieve bestemmingswijziging voor de zaal naar kantoorruimte wou doorvoeren.” Dit werd op de Dilbeekse gemeenteraad van 23 juni goedgekeurd.

Nieuwe functie

De polyvalente zaal werd bij de start van het project in 2016 voorzien ter vervanging van de parochiezaal ‘De Biekorf’, die plaats moest maken voor appartementen. Verschillende verenigingen vergaderden er en gaven er eetfeesten. Ondertussen hebben zij allemaal een nieuwe plek gevonden voor hun activiteiten. Daarbij komt ook dat in de meerjarenplanning van de gemeente budget is voorzien om de feestzaal van Westrand uit te bouwen tot een evenementenzaal. “Deze plaats leent er zich veel beter toe aangezien er meer dan voldoende parking is, er zijn zeer weinig buren en het is er veel veiliger dan aan de Ninoofse steenweg. Ook de refter van de nieuwe school van Begijnenborre zal op termijn gebruikt kunnen worden voor vergaderingen en kleine eetfeesten.” Ondertussen onderzoekt ook de brandweer de mogelijkheden van de bovenste verdieping.