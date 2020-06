Politie zoekt man die Dilbeekse (70) voor 20.000 euro kon oplichten Tom Vierendeels

10 juni 2020

10u10 0 Dilbeek De politie is op zoek naar man van Afrikaanse afkomst die bijna 20.000 euro heeft gestolen van een zeventigjarige vrouw uit Dilbeek. Nadat haar kredietkaart was onderschept kon haar pincode bemachtigd worden via een phishingmail.

De feiten deden zich in februari van dit jaar voor. De verdachte of een kompaan van de man die wordt gezicht onderschepte toen een kredietkaart die met de post was verzonden naar de vrouw. Het slachtoffer kreeg kort nadien een e-mail met een link naar een valse website. Daar moest ze zogezegd een aanvraag starten om een nieuwe kredietkaart te te ontvangen. Ze vulde onder meer haar pincode in en gaf hierdoor zonder het te weten vrij spel aan de dader of daders.

Casino

De politie kon achterhalen dat er bij verschillende bankautomaten geld werd afgehaald door de dief. In een Nederlands casino heeft de man voor meer dan 2.000 euro gegokt met de kaart van de vrouw. Het is hier dat de man gefilmd werd. De laatste afhaling gebeurde op 24 februari in Hoogstraten. Op nog geen maand tijd kon de dader op deze manier net geen 20.000 euro bemachtigen.

Tips

De bewakingsbeelden uit het Nederlandse casino werden dinsdagavond getoond in het vtm-opsporingsprogramma FAROEK. De verdachte heeft een zwarte huidskleur en heeft kort geschoren haar. Hij is ongeveer 1,85 meter lang en is normaal gebouwd. Wie tips heeft over deze zaak kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800.30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.