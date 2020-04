Politie stelt 36 coronapv’s op tijdens weekend Tom Vierendeels

20 april 2020

13u13 3 Dilbeek Agenten van de politiezone Dilbeek schreven afgelopen weekend opnieuw tientallen coronapv’s uit. Het gros daarvan was voor niet-essentiële verplaatsingen.

“Onze ploegen waren afgelopen weekend opnieuw op pad om de naleving van de coronamaatregelen te controleren”, luidt het in een bericht op Facebook. “Jammer genoeg blijft niet iedereen even goed bij de les. In totaal schreven we 36 processen-verbaal uit waarvan 29 voor niet-essentiële verplaatsingen en zeven voor het niet naleven van de social distancing.”