Politie stelde elke dag gemiddeld tien coronapv’s op en ontving 697 meldingen Tom Vierendeels

06 mei 2020

16u38 3 Dilbeek De politiezone Dilbeek heeft tijdens de lockdown light gereageerd op net geen 700 meldingen van personen die anderen verklikten over mogelijke corona-inbreuken. Bij het overgrote deel van de tussenkomsten werden effectief processen-verbaal opgesteld. Het ging om dertig procent van alle dringende meldingen.

“Vanaf 18 maart gingen maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan”, laat de lokale politiezone Dilbeek weten. “Zo moest iedereen zo veel mogelijk thuisblijven en contacten met het gezin vermijden. Wij keken er op toe dat deze maatregelen nageleefd werden. Om dit zo goed mogelijk te doen werden niet-dringende taken zoals woonstcontroles en sommige verhoren uitgesteld. We lieten onze mensen zichtbaar aanwezig zijn, maar wel door zich apart in een auto, op een fiets of op een bromfiets te verplaatsen. Diensten zoals recherche en jeugd en gezin werkten zo veel mogelijk van thuis terwijl bijvoorbeeld de interventie- en wijkdienst zo veel mogelijk benut werden.” Tijdens de eerste anderhalve week werd vooral gesensibiliseerd door de agenten en werd uitgelegd wat kon en wat niet. Stevige inbreuken leverden wel onmiddellijk een boete op.

697 meldingen

Heel wat inwoners bleken niet te aarzelen om de politie te verwittigen bij mogelijke inbreuken. “Tijdens de eerste periode van 47 dagen kregen we 697 meldingen van ongeruste burgers en instanties over het niet-naleven van de maatregelen”, gaat het verder. “Telkens werd er gecontroleerd en in totaal werden 475 processen-verbaal opgesteld, dus gemiddeld tien per dag. Bij het grootste deel ging het niet om inwoners van Dilbeek. Er werden ook tientallen bestelwagens gecontroleerd en inbreuken stopgezet.” Bij dat laatste gaat het dan voornamelijk om de social distancing die niet nageleefd werd.

30% meer meldingen

Die tussenkomsten na meldingen van burgers bedroegen zo’n dertig procent van alle meldingen. De politie ontving in totaal tijdens dezelfde periode 2.307 meldingen waarbij de noodcentrale in Leuven of het onthaal van de lokale zone oordeelde dat de oproep dringend was. Dat is dus een forse verhoging. In dezelfde periode vorig jaar ontving de politie per 24 uur zo’n 30 à 35 dringende meldingen wat op 1.410 tot 1.645 meldingen in de afgelopen periode zou komen. Het aantal aantal interventies voor meldingen die niet rechtstreeks gerelateerd waren aan corona-inbreuken waren voor verdachte situaties (153), huiselijke moeilijkheden (67), vals alarm (41), onbeheerde dieren (36), moeilijkheden met een persoon (32), afval verbranden (31), verkeersongeval met stoffelijke schade (30) en diefstal met braak (25).