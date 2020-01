Politie pakt cocaïnedealer op in Reinaertwijk: man al vier dagen in de cel Tom Vierendeels

03 januari 2020

15u26 2 Dilbeek De lokale politie van Dilbeek heeft een drugsdealer gearresteerd in de Reinaertwijk. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter en die aanhouding werd intussen ook bevestigd door de raadkamer. Hij was in het bezit van geld en cocaïne.

De arrestatie dateert al van in de nacht van 30 op 31 december. De politie werd gealarmeerd door een getuige die zag dat een wagen al meerdere uren met gedoofde lichten rondreed in de Reinaertwijk. “Af en toe parkeerde de bstuurder even en kwam er een andere wagen naast staan”, laat de politie weten. “Onze ploeg kon de wagen aantreffen en aan boord zat enkel een bestuurder. Zowel hij als de wagen werden gecontroleerd. In het voertuig werd een hoeveelheid cocaïne in kleine pakketjes en cash aangetroffen.”

De bestuurder werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde, dat hem voor de onderzoeksrechter liet leiden. “Hij werd aangehouden en vrijdag 3 januari werd de aanhouding door de raadkamer bevestigd.” Ook de wagen van de man werd in beslag genomen.