Politie neemt tiental kippen en boerenpaard in beslag in Itterbeek Tom Vierendeels

13 augustus 2020

14u52 10 Dilbeek De lokale politie van Dilbeek heeft in Itterbeek een tiental kippen en een boerenpaard in beslag genomen. De huisvesting van de dieren was volgens de politie niet aangepast waardoor de dieren zich konden verwonden of geen toegang hadden tot drinkwater.

De inbeslagname dateert al van begin deze maand, maar de politie kon pas deze week meer informatie over de feiten geven. “De kippen zaten opgesloten in een veel te klein hok en er lag een dier dat al geruime tijd was overleden”, verduidelijkt Sophie Schuddinck, woordvoerster bij de politiezone Dilbeek. “De kippen hadden geen toegang tot drinkwater en waren ook heel mager.”

Ook het boerenpaard moest in slechte omstandigheden zien te overleven. “Drinkwater was er niet”, weet Schuddinck. “En de weide was niet aangepast. Zo lag het er vol met voorwerpen waar het paard zich aan kon verwonden. Het dier had ook wondjes aan de knieën.”

Eerdere inbreuken

De dieren stonden in een bosje in een doodlopend zijstraatje van de Zakstraat. “De inbeslagname gebeurde na een herbezoek”, vervolgt de woordvoerster. “In het verleden werden al vaststellingen gedaan voor inbreuken op de dierenwelzijnswet. Dierenwelzijn werd telefonisch gecontacteerd en een inbeslagname werd door hen bevestigd.”

Dierenasiel Ark van Pollare uit Lennik kwam de kippen en het paard ophalen.