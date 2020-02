Politie liet 5.739 bestuurders blazen tijden BOB-campagne Tom Vierendeels

07 februari 2020

17u14 0 Dilbeek De Dilbeekse politie heeft tijdens de afgelopen winterBOB-campagne ongeveer 5.700 bestuurders laten blazen. Daarvan er bijna honderd onder invloed van alcohol. De testen werden zowel bij verkeersongevallen als bij gerichte controles afgenomen.

In totaal werden er in december en januari 5.739 controletesten afgenomen door de Dilbeekse agenten en daarbij was bij 94 van de gevallen de uitkomst alarm of positief. Volgens de politie liggen de percentages in de lijn van voorgaande jaren. Wel opmerkelijk is dat 102 van die testen afgenomen werden bij betrokkenen van een verkeersongeval. Negen chauffeurs bleken onder invloed, wat wil zeggen dat er tijdens de BOB-campagne bij bijna negen procent van de ongevallen alcohol in het spel was.