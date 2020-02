Politie houdt in Vlaams-Brabant extra alcoholcontroles tijdens maand maart Tom Vierendeels

25 februari 2020

18u10 0 Dilbeek De lokale en federale politie zullen in Vlaams-Brabant tijdens de maand maart extra alcoholcontroles houden. “Omdat rijden onder invloed van alcohol een probleem blijft”, zegt gouverneur Lodewijk De Witte (sp.a). “Het blijft voor te veel verkeersongevallen en slachtoffers zorgen.”

Volgens de provincie is het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol tijdens de laatste tien jaar wel met twintig procent gedaald. “Maar er blijft nood aan sensibilisering en handhaving zodat het aantal verkeersslachtoffers verder kan afnemen”, luidt het. “In België is er nog een attitudeprobleem wat rijden onder invloed betreft. Zo blijkt uit een Europese enquête dat 24 procent van de Belgen niets zegt tegen een persoon die van plan is te gaan rijden, nadat deze laatste te veel gedronken heeft.”

In 2019 werden in Vlaams-Brabant de bestuurders van 205.724 voertuigen gecontroleerd door de lokale en federale politiediensten. Van alle gecontroleerde personen was 1,5% in overtreding met de wettelijke bepalingen op alcoholintoxicatie op de openbare weg.