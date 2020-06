Politie haalt 30 gram cannabis uit onderbroek, man ontkent dat hij die wilde verkopen Wouter Hertogs

05 juni 2020

10u11 0 Dilbeek Een twintiger uit Dilbeek vraagt een werkstraf voor het bezit van cannabis. Bij een fouille werd 30 gram cannabis op hem gevonden. Eerder kreeg hij 10 maanden cel omdat de rechter meende dat hij die drugs verhandelde.

Op 4 juli 2017 gingen agenten bij zijn thuis langs om hem te arresteren in een ander dossier. Bij het fouilleren werd 30 gram cannabis in zijn onderbroek gevonden. De man werd uiteindelijk gedagvaard en kreeg 10 maanden cel. Zelf had hij naar eigen zeggen geen dagvaarding ontvangen waardoor hij bij verstek veroordeeld werd voor het verhandelen van drugs. Gezien de grote hoeveelheid meende de rechter dat de cannabis niet voor eigen gebruik bestemd was. “Maar dat was het wel”, beklemtoonde zijn advocate Caroline Heymans vandaag bij de behandeling op verzet, “hij rookte toen tien joints per dag en daarom had hij zoveel op zak. Niets wijst erop dat hij die zou verkopen. Ook de uitlezing van zijn gsm toonde dit niet aan.” Daarom vraagt de verdediging nu een werkstraf. Uitspraak op 17 juni.