Politie en parket zoeken daders van home-invasion in Schepdaal Tom Vierendeels

29 juni 2020

16u54 1 Dilbeek Politie en parket zijn op zoek naar twee daders die in oktober van vorig jaar een home-invasion pleegden in Schepdaal. Het gaat vermoedelijk om twee tieners met een blanke huidskleur waarvan één van de twee met een Nederlands accent sprak.

De feiten speelden zich rond 2.30 uur af in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 oktober. De federale politie heeft nu op vraag van het parket Halle-Vilvoorde een opsporingsbericht verspreid met onder andere een robotfoto. Die dader is normaal gebouwd, heeft donker haar en bruine ogen en heeft een blanke huidskleur. Hij sprak met een Nederlands accent en is waarschijnlijk tussen de 18 en 20 jaar oud. Op het ogenblik van de feiten droeg hij witte stoffen handschoenen.

De andere dader is mager gebouwd en groter dan de eerste verdachte. Hij heeft blond haar en een blanke huidskleur. Hij heeft vermoedelijk ongeveer dezelfde leeftijd als de eerste verdachte. Op het moment van de feiten droeg hij donkere kledij met een kap aan de bovenkleding.

Wie meer informatie heeft over deze daders kan telefonisch contact opnemen via het nummer 0800/30.300 of via het online tipformulier op de website van de federale politie.