Politie en parket voeren onderzoek naar “masturberende buschauffeur” in Schepdaal Tom Vierendeels

29 mei 2020

14u32 2 Dilbeek Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar aanleiding van een klacht van een vrouw (80). Ze zegt achtervolgd geweest te zijn door een buschauffeur die vervolgens begon te masturberen. De Lijn zegt op de hoogte te zijn van het onderzoek.

Het is de dochter van de vrouw die het incident bekend maakte op sociale media. Daarin beschrijft ze hoe haar moeder donderdagochtend kort voor 7 uur een wandeling met haar hond maakte toen ze plots achtervolgd werd door een chauffeur van De Lijn. Dat gebeurde in een wegje aan de Akkerstraat in Schepdaal. Toen ze zich omdraaide was de man zich volgens de vrouw aan het bevredigen. Zijn bus stond op dat moment in de Akkerstraat geparkeerd. Volgens de familie van de vrouw is ze enorm aangedaan door het incident. Het bericht lokt discussie uit waarbij sommigen de chauffeur het voordeel van de twijfel geven en opperen dat hij misschien wilde plassen in het baantje.

Onderzoek

Politie en parket bevestigen dat er donderdag klacht werd ingediend bij de lokale politie van Dilbeek. “En dus zijn we een onderzoek gestart”, laat Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde kort weten. De Lijn is op de hoogte. “We hebben iets vernomen over het onderzoek en de ingediende klacht, maar gezien het lopende onderzoek communiceren we niet verder over deze feiten”, laat woordvoerster Karen Van der Sype weten.