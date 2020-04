Politie en natuurinspecteurs leggen graafwerken stil die bomen en boshyacinten beschadigden: “Dit is onaanvaardbaar” Amber Gys

17 april 2020

17u12 2 Dilbeek De politie en natuurinspecteurs legden afgelopen dinsdag graafwerken stil die een ravage hebben toegebracht aan het Dilbeekse natuurgebied IJsbos. Natuurinspecteurs spreken van beschadigde bomen en platgereden boshyacinten.

Het IJsbos is een natuurgebied van 30 ha op de grens van Schepdaal met Itterbeek. Tijdens deze periode komen heel wat wandelaars het gebied bezoeken voor de boshyacintenbloei. Afgelopen dinsdag werden er echter graafwerken stilgelegd door de Dilbeekse politie en het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB). Een firma had er eerder deze week een machine doorgestuurd om er aan de rand van het bedrijfsterrein werken uit te voeren.

Maar die werken hebben een grote ravage aangericht in het natuurgebied. Platgereden boshyacinten, beschadigde bomen en een hoop met omgewoelde grond zijn de resultaten van dit spijtige voorval. Volgens de mensen van Natuur en Bos overtrad het bedrijf al meerdere malen de regels. “Dagen voor het vooral werd hen al duidelijk gemaakt dat ze de regels aan het overtreden waren. Maar bij een nieuwe controle bleek dat ze onze waarschuwingen helemaal hadden genegeerd.”

Proces-verbaal

De firma in kwestie is een bedrijf dat in de IJsbergstraat bouwmaterialen verhandelt. Deze was een muur aan het optrekken om inbraken en diefstallen in hun bedrijf tegen te gaan. “Blijkbaar kreeg de firma al meerdere malen te maken met inbrekers die het bedrijfsterrein betraden via het bos. Het beeldmateriaal dat ze lieten zien liegt er niet om, maar de manier waarop het bedrijf zichzelf wil beschermen is onaanvaardbaar”, laten de natuurinspecteurs weten.

De politie maakte ter plaatse enkele processen-verbaal op waarna het bedrijf de opdracht kreeg om het beschadigde natuurgebied te herstellen. “Maar dat zal moeilijk worden. Gelukkig is de grond droog en werden de knollen van de hyacinten niet uit de grond getrokken. Hierdoor komen ze met een beetje geluk volgend jaar opnieuw uit.” Wanneer het bedrijf op korte termijn geen herstelwerken heeft uitgevoerd, zullen verdere boetes worden uitgeschreven, en die kunnen hoog oplopen.

Strenge controles

Meteen na het stilleggen van de werken, werd een oranje lint gespannen om een deel van het bos af te zetten. “Er zal de komende dagen en weken streng gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat we overtreders kunnen bestraffen”, sluiten de natuurinspecteurs af. Ook Natuur en Bos en Groen Dilbeek vinden het een zware overtreding. “Het is al de zoveelste keer op korte tijd dat er zulke overtredingen zijn gebeurd in natuurgebieden. Dit zijn elke keer andere overtreders die denken dat er geen probleem is.”