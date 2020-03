Politie Dilbeek voerde al 98 controles uit op het naleven van de coronamaatregelen, aantal inbraken daalt Tom Vierendeels

27 maart 2020

17u56 0 Dilbeek De politiezone Dilbeek stelde de afgelopen dagen 22 processen-verbaal op voor corona-inbreuken. Daarnaast kregen de inzittenden van 32 bestuurders een waarschuwing omdat ze de regels over social distancing niet respecteerden. Het aantal diefstallen in woning en uit voertuigen daalt overigens.

“Tot hiertoe voerden we 98 controls uit op het naleven van de coronamaatregelen”, zegt Sophie Schuddinck, woordvoerder bij de politiezone Dilbeek. “In totaal werden 22 processen-verbaal opgesteld. Zes daarvan zijn voor inbreuken op het samenscholingsverbod en zestien voor niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast werden 32 bestelwagens aan de kant gezet waarbij de inzittenden de social distancing niet respecteerden. Bij een tweede vaststelling riskeert hun werkgever een sluiting van de onderneming. We stellen tot slot vast dat het overgrote deel van uitbaters van handelszaken zich ook aan de regelgeving houdt.”

Intussen merkt de politie ook een daling op van het aantal diefstallen in woningen en uit voertuigen. “Een stijging van huiselijke conflicten, intrafamiliaal geweld of tussenkomsten voor overmatig alcoholgebruik stellen we momenteel nog niet vast”, gaat het verder. “We hebben hier wel extra aandacht voor en sensibiliseren waar we kunnen. We verwachten wel een mogelijke stijging van het aantal feiten van oplichting via het internet zoals phishing en hacken.”

Politievakbond VSOA trok onlangs nog aan de alarmbel over een alarmerend aantal agenten dat ziek thuis zat. In het Brusselse zou dat zelfs zo’n vijftien tot twintig procent van het personeelsbestand zijn. “Of er in ons korps zieken zijn delen we niet mee, maar de werking wordt wel nog altijd gegarandeerd”, zegt Schuddinck. “Het onthaal is geopend en alle dringende oproepen worden beantwoord. We oefenen ook heel wat controles uit op het naleven van de coronamaatregelen en zijn zichtbaar aanwezig op het hele grondgebied.”