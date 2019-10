Politie controleerde op vier locaties: vijf procent te snel en twee chauffeurs hadden drugs gebruikt Tom Vierendeels

10 oktober 2019

16u31 0 Dilbeek De verkeersdienst van de lokale politiezone Dilbeek hield woensdag verschillende controles op het grondgebied. Twee bestuurders werden betrapt toen ze onder invloed reden en vijf procent van de gecontroleerde wagens reed te snel.

De ploegen stelden zich op in de Bodegemstraat, Dansaertlaan, Gossetlaan en Kloosterstraat. In totaal passeerden tijdens de controledag 1.420 voertuigen de anonieme flitswagen. Zeventig bestuurders bleken het gaspedaal te diep in te duwen. Er werden ook 684 chauffeurs onderworpen aan ademtest. Niemand bleek te veel gedronken te hebben, maar twee bestuurders werden wel betrapt op rijden onder invloed van verdovende middelen. Tot slot werden nog negen andere overtredingen vastgesteld zoals een vervallen keuring en het niet dragen van de gordel.