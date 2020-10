Politie betrapt in september 173 chauffeurs die gsm achter het stuur gebruiken Tom Vierendeels

01 oktober 2020

16u39 0 Dilbeek De lokale politiezone Dilbeek heeft tijdens de maand september 173 pv’s opgesteld voor bestuurders die met de gsm in de hand aan het rijden waren. De controles kaderden in de actiemaand die in de volledige provincie Vlaams-Brabant liep.

Halfweg september sloegen de politiezones Dilbeek en Pajottenland nog de handen in elkaar voor een gezamenlijke controleactie. Daarbij keken de agenten op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal en Eizeringen uit naar bestuurders die met de gsm achter het stuur bezig waren. Met vereende krachten konden toen 25 bestuurders op vier uur tijd betrapt worden. De politie van Dilbeek had daags voor die gezamenlijke actie al 15 chauffeurs betrapt. Die laatste zone laat nu weten dat er in totaal 173 pv’s tijdens de volledige maand werden opgesteld.

Het was vooraf aangekondigd dat de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant tijdens de maand september extra gingen hebben voor rijden onder invloed enerzijds en het gebruik van de gsm achter het stuur anderzijds. Het parket Halle-Vilvoorde schaarde zich achter de actie door streng te vervolgen. De boetes kunnen oplopen tot 2.000 euro en er kan een rijverbod worden uitgesproken door de politierechter.