Politie betrapt 40 chauffeurs die gsm in de hand hebben tijdens het rijden Tom Vierendeels

16 september 2020

18u33 4 Dilbeek De politie heeft in Eizeringen en Schepdaal 25 bestuurders op vier uur tijd betrapt die met de gsm bezig waren achter het stuur. Het ging om een gezamenlijke controleactie van de politiezones Dilbeek en Pajottenland. Daags voordien werden in Schepdaal ook al 15 overtreders betrapt.

De agenten van de twee zones stelden zich dinsdag zowel op de Assesteenweg in Eizeringen als op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Dreeflaan in Schepdaal op tussen 8 uur en 12 uur. In totaal werden 25 chauffeurs betrapt die de gsm in de hand hadden. Daarnaast werden nog 13 andere inbreuken vastgesteld waaronder zes voor het niet dragen van de gepaste motorkledij.

De politiezone Dilbeek had op dezelfde locatie in Schepdaal op maandag ook al een controle gehouden. Toen werden 15 chauffeurs aan de kant gezet omdat ze met hun gsm bezig waren. Er werden ook tien andere verkeersinbreuken vastgesteld voor onder meer het niet dragen van de gordel of rijden met een vervallen technische keuring.

De controles kaderen in een actiemand waarbij alle lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed en het gebruik van de gsm achter het stuur.

Meer over Assesteenweg

Dilbeek

Dreeflaan

Eizeringen

Ninoofsesteenweg

Pajottenland

Schepdaal

Vlaams-Brabant